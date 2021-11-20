شاهد: مواجهات عنيفة بين متظاهرين ضد إجراءات كوفيد والشرطة الهولندية

اندلعت مساء الجمعة في مدينة روتردام الهولندية أعمال شغب وعنف عقب مظاهرات للاحتجاج على الإجراءات المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19 التي فرضتها السلطات. أدت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة إلى إصابة سبعة أشخاص واعتقال أكثر من 20 أخرين.
أضرم المئات من مثيري الشغب النيران في السيارات وأطلقوا ألعابا نارية ورشقوا الشرطة بالحجارة خلال الاحتجاجات التي استمرت إلى وقت متأخر.
أعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق في مطلع الأسبوع الماضي لثلاثة أسابيع على نحو مبدئي بهدف مكافحة زيادة في الإصابات. لكن معدل الإصابات اليومي ظل مرتفعاً وبلغ أعلى مستوياته منذ بدء الجائحة.
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