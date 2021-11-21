شاهد: اشتباكات خلال مظاهرة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا في بروكسل

اندلعت صدامات الأحد أثناء تظاهرة مناهضة للتدابير الجديدة الرامية إلى مكافحة كوفيد-19 في بروكسل، حيث شارك بحسب الشرطة، عشرات آلاف الأشخاص في التجمّع.

وأفاد مصوّر في وكالة فرانس برس أن المسيرة بدأت بشكل سلميّ لكن الشرطة استخدمت في وقت لاحق خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع للتصدي لمجموعة كانت ترمي مقذوفات.

أثناء الصدامات، كان عدد من المتظاهرين يغطون وجوههم ويحملون الأعلام القومية الفلمنكية.

ودارت هذه المواجهة مع قوات مكافحة الشغب قرب الحيّ الأوروبي ومقرّ الحكومة في بروكسل.

وبحسب الشرطة، شارك نحو 35 ألف متظاهر في المسيرة المناهضة للتدابير الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأربعاء والرامية لمكافحة تفشي كوفيد.

ونُظّمت التظاهرة تحت شعار "معاً من أجل الحرية" وندّدت بشكل خاص بمنع غير الملقّحين من الدخول إلى أماكن مثل المطاعم والحانات.

تعتزم بلجيكا التي أعلنت الأربعاء تعميم وضع الكمامة، فرض إلزامية العمل من المنزل للوظائف التي تسمح بذلك بهدف الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالوباء في البلاد.

وأحصت بلجيكا نحو 10300 إصابة جديدة في اليوم هذا الأسبوع وتشهد بذلك وتيرة تفشٍ لم تسجّلها منذ عام.

وتسجّل البلاد حالات استشفاء لمصابين بكوفيد لم تسجّلها منذ أيار/مايو (أكثر من ألف حالة، بينهم أكثر من 25% في وحدات العناية المركزة).