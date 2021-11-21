شاهد: اشتباكات خلال مظاهرة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا في بروكسل

اندلعت صدامات الأحد أثناء تظاهرة مناهضة للتدابير الجديدة الرامية إلى مكافحة كوفيد-19 في بروكسل، حيث شارك بحسب الشرطة، عشرات آلاف الأشخاص في التجمّع.
وأفاد مصوّر في وكالة فرانس برس أن المسيرة بدأت بشكل سلميّ لكن الشرطة استخدمت في وقت لاحق خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع للتصدي لمجموعة كانت ترمي مقذوفات.
أثناء الصدامات، كان عدد من المتظاهرين يغطون وجوههم ويحملون الأعلام القومية الفلمنكية.
ودارت هذه المواجهة مع قوات مكافحة الشغب قرب الحيّ الأوروبي ومقرّ الحكومة في بروكسل.
وبحسب الشرطة، شارك نحو 35 ألف متظاهر في المسيرة المناهضة للتدابير الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأربعاء والرامية لمكافحة تفشي كوفيد.
ونُظّمت التظاهرة تحت شعار "معاً من أجل الحرية" وندّدت بشكل خاص بمنع غير الملقّحين من الدخول إلى أماكن مثل المطاعم والحانات.
تعتزم بلجيكا التي أعلنت الأربعاء تعميم وضع الكمامة، فرض إلزامية العمل من المنزل للوظائف التي تسمح بذلك بهدف الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالوباء في البلاد.
وأحصت بلجيكا نحو 10300 إصابة جديدة في اليوم هذا الأسبوع وتشهد بذلك وتيرة تفشٍ لم تسجّلها منذ عام.
وتسجّل البلاد حالات استشفاء لمصابين بكوفيد لم تسجّلها منذ أيار/مايو (أكثر من ألف حالة، بينهم أكثر من 25% في وحدات العناية المركزة).
No Comment المزيد من
شاهد: احتجاجات رافضة لقيود كورونا لليلة الثانية في هولندا والشرطة توقف 19 شخصا على الأقل
شاهد: آلاف الفرنسيات يخرجن في مسيرة باريسية احتجاجاً على العنف ضدّ النساء
شاهد: حشود عارمة تشارك في الاحتجاجات المؤيدة والمناهضة للتطعيم في ملبورن
فيديو: حريق يأتي على نحو مائة كوخ في منطقة فقيرة من مدينة كراتشي الباكستانية
شاهد: مواجهات عنيفة بين متظاهرين ضد إجراءات كوفيد والشرطة الهولندية
شاهد: نقل طيور البجع في حديقة حيوانات تشيكية إلى منطقة ساخنة قبل الشتاء
شاهد: احتجاجات في الخرطوم بعد أيام من حملة قمع دامية
شاهد: ناشطاون يستنكرون الموضة السريعة من خلال عرض بأزياء بلاستيكية في تل أبيب
شاهد: عوامات مزينة بالورود والشموع في مهرجان سنوي تكريماً لآلهة المياه في تايلاند
شاهد: أطول خسوف للقمر منذ حوالي 600 عام
شاهد: متجّر بيرغدورف غودمان في نيويورك يكشف عن نوافذ عروضه للعطلات السنوية
شاهد: سكان ولاية واشنطن يبدأون عمليات التنظيف بعد الفيضانات الغزيرة
شاهد: فرنسا تحتفل بيوم نبيذ "بوجوليه نوفو" بعد غياب فرضته الجائحة
شاهد: أبطال خارقون يتسلقون جدران مستشفى لزيارة أطفال مرضى في بريشتينا
شاهد: كرواتيا تحيي الذكرى الثلاثين لمذبحة فوكوفار