شاهد: حشود عارمة تشارك في الاحتجاجات المؤيدة والمناهضة للتطعيم في ملبورن

تجمع آلاف المتظاهرين الرافضين للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في مدن حول أستراليا السبت، حيث نظمت مسيرات منددة مناهضة وأخرى داعمة للإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات في البلاد.

وفي ملبورن، أعرب المتظاهرون المؤيدون للإجراءات الصحية عن قلقهم بشأن تجمعات المتظاهرين المناهضين للإغلاق، الذين يصفونهم بـ "الفاشيين" و "النازيين الجدد".

لا يزال برنامج التلقيح ضد كوفيد في أستراليا اختيارياً على صعيد الدولة ككل، ويوصف بالناجح للغاية، حيث تلقي اللقاح ما يقارب من 85 بالمئة من السكان فوق سن 16 عامًا بالكامل.

ولكن على مستوى الولايات اتخذ بعض الحكام إجراءات تقييدية في بعض القطاعات، تجبر الموظفين على التلقيح أو تمنعهم من دخول أماكن عامة من دون جواز صحي، ما أثار موجة من الاعتراض.