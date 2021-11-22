قتلى وجرحى جراء صدم سيارة لحشد في ويسكونسن

أعلنت الشرطة الأميركية عن سقوط "عدد من القتلى" وأكثر من 20 جريحا جراء صدم سيارة من نوع "إس يو في" لحشد من المواطنين كانوا متجمعين من أجل المشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن مساء الأحد.

ولا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عن الحادث الذي وقع بعيد الساعة الرابعة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي حيث تجمّع متفرّجون في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد يُقام سنويًا في ويسكونسن شمال الولايات المتحدة.

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي إن هناك "قتلى"، من دون أن يحدد عددهم. وأشار مسؤولون محليون من جهتهم أيضا إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات.

وقال تومسون للصحفيين: "كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اخترقت سيارة "إس يو في" حمراء اللون الحواجز، متجهة إلى الشارع الرئيسي".

وأضاف: "السيارة صدمت أكثر من 20 شخصا، بعضهم من الأطفال. وسقط بعض القتلى نتيجة هذه الحادثة". وإذ لم يحدد عدد القتلى، شدد على أنه لن يتم إعطاء مزيد من المعلومات حتى يتم إخطار عائلات الضحايا.

وقال تومسون إن هناك شخصا وُضع رهن الاحتجاز في إطار التحقيق، مضيفا أن عناصر شرطة واكيشا عثروا على السيارة. وأكد المسؤولون خلال المؤتمر الصحفي أنه لا توجد تهديدات أخرى.

وروى أنجيليتو تينوريو المرشح لمنصب أمين صندوق الولاية والذي كان حاضرا في مكان الواقعة، لصحيفة "ميلووكي جورنال سانتينل"، أنه رأى سيارة من نوع "إس يو في" تسير بأقصى سرعة على الطريق حيث كان يُقام العرض. وقال إنه سمع صراخ أشخاص صدمتهم السيارة.