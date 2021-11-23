يفتح سوق عيد الميلاد "كريسماس" في ساحة "سوق غندار" الشهير في العاصمة الألمانية برلين أبوابه للزوار وسط ارتفاع إصابات كوفيد-19 ومخاوف من إلغاء الاحتفالات هذا العام، لكن فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا.
وتبقى بعض أسواق عيد الميلاد الأصغر في برلين مفتوحة للجميع بشرط ارتداء الأقنعة والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.
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