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سوق عيد الميلاد في ساحة "جندار من ماركت"، برلين، ألمانيا، الاثنين 22 نوفمبر 2021

يفتح سوق عيد الميلاد "كريسماس" في ساحة "سوق غندار" الشهير في العاصمة الألمانية برلين أبوابه للزوار وسط ارتفاع إصابات كوفيد-19 ومخاوف من إلغاء الاحتفالات هذا العام، لكن فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا.

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وتبقى بعض أسواق عيد الميلاد الأصغر في برلين مفتوحة للجميع بشرط ارتداء الأقنعة والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

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