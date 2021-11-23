شاهد: جزيرة أسترالية تكتسي باللون الأحمر ببسبب ملاييين السرطانات المهاجرة

بدأ الملايين من السرطانات الحمراء رحلتهم الطويلة المتمثلة في هجرتها السنوية إلى ساحل جزيرة كريسماس في أستراليا.

بدأت الهجرة مع بداية هطول الأمطار في الجزيرة التي تقع بالمحيط الهندي.

في كل عام، يستغرق الأمر شهورًا من التحضير من قبل موظفي حديقة جزيرة كريسماس الوطنية لإنشاء أميال من حواجز الطرق والعلامات لضمان مرور السرطانات فوق الجسور المشيدة خصيصًا لذلك.