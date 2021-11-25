شاهد: كيف تحول مطاعم باريسية بقايا الأطعمة إلى غاز حيوي

تتجه مطاعم باريسية إلى مزيد من تدوير النفايات وبقايا الطعام إلى مواد خام مفيدة، وتتخصص شركة مولينوت في تحويل بقايا الطعام إلى غاز حيوي.

وبدأت الشركة الواقعة في ضواحي باريس، بالعمل مع مطاعم مختلفة في العاصمة الفرنسية منذ عام 2007.

ويوضح ستيفان مارتينيز، صاحب الفكرة أن العمل يبدأ بفرز النفايات العضوية عن القمامة الاعتيداية ثم وضعها في جهاز كومبوستر صغير يسمى "موليبوكس" مع ديدان الأرض ليتحول المزيج إلى تربة غنية بالمدخلات العضوية.