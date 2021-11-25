شاهد: عملية تكاثر طبيعية لمليارات الشعاب المرجانية على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

سجل العلماء ليلة الثلاثاء عملية تخصيب مليارات الشعاب المرجانية من خلال إلقاء الحيوانات المنوية والبيض في المحيط الهادئ قبالة مدينة كيرنز الساحلية بولاية كوينزلاند. ومن المنتظر أن تستمر عملية التخصيب هذه لمدة يومين أو ثلاثة أيام.
وصف غاريث فيليبس، عالم البحار في شركة ديف تاك المعنية بمجال السياحة والتعليم الحدث بأنه "مذهل للغاية".
عانت الشبكة المرجانية المكونة من 2500 من الشعاب المرجانية التي تغطي 348000 كيلومتر مربع بشكل كبير من الإصفرار الناجم عن درجات حرارة المحيط الدافئة بشكل غير عادي خلال أعوام 2016 و2017 و2020. وقد أدى هذا الوضع إلى إتلاف ثلثي الشعاب المرجانية.
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