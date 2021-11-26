افتتح متحف الأرميتاج الروسي الشهير، أول معرض افتراضي في تاريخيه لعرض أعمال فنية بتقنية الواقع الافتراضي على غرار بورصة سانت بطرسبرغ القديمة. ولا توجد طريقة أخرى لمشاهدة هذه الأعمال الفنية سوى الاتصال بالإنترنت لأن الأعمال الفنية المعروضة لا تتواجد داخل قاعات عرض المؤسسة، بل يتم استضافتها حصريًا في مساحة افتراضية.

يقول أمين المعرض ديميتري أوزركوف إن المعرض يروي قصة هذا الجنون الجديد. ويتابع "لقد حاولنا اختيار تلك الأعمال التي تستكشف طبيعة العالم الافتراضي وطبيعة هذه الظاهرة الجديدة، وطبيعة الشخص في هذه الظاهرة الجديدة، واستكشاف خصوصيات التفاعلات بين الواقع والواقع الافتراضي".

يتيح المعرض للمستخدمين إنشاء صور رمزية رقمية واستكشاف الموقع الافتراضي باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ونظارات الواقع الافتراضي وغيرها من الأجهزة الرقمية.

أعاد المبرمجون إنشاء الجزء الداخلي من المعالم المحلية كبورصة سانت بطرسبرغ القديمة كخلفية للفن الرقمي.

القائمة الكاملة للأعمال الفنية الـ 37 مدرجة على الموقع الرسمي للمعرض.