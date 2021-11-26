شاهد: غضب النساء في مدريد ضد العنف الذي يطالهن

تظاهرت ألآف النساء في مدريد للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وسارت المتظاهرات اللواتي ارتدين أقنعة وقبعات وأوشحة أرجوانية خلف لافتة ضخمة كتب عليها "كفى عنف الذكور ضد النساء" و"لا موت واحد آخر". ورددت المتظاهرات هتافات "لسنا جميعًا هنا، القتلى مفقودون" أمام نافورة سيبيليس والمباني التاريخية الأخرى التي أضاءت باللون الأرجواني.
No Comment المزيد من
شاهد: أول معرض افتراضي في متحف هيرميتاج الروسي الشهير
شاهد: باريس تُدشن ساحة تكريمًا للنساء من ضحايا العنف المنزلي
شاهد: احتفالات ومواكب عيد الشكر تعود إلى شوارع مانهاتن
شاهد: سيول تجرب روبوتات لمساعدة المربيين والمدرسين في مدارس الحضانة
شاهد: مسار خاص للراجلين والرياضيين في رام الله بعيدًا عن حركة المرور
شاهد: بطاريق في حديقة حيوانات لندن ترسل بطاقات معايدة لسنتا كلوز
شاهد: آلاف المتظاهرين احتجاجا على الحكم العسكري في السودان
شاهد: كلبة بأطراف اصطناعية تتدرب على المشي مجددا في روسيا
شاهد: تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بأستراليا
شاهد: عملية تكاثر طبيعية لمليارات الشعاب المرجانية على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
شاهد: ثوران بركان كمبري فييجا الإسباني
شاهد: سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل
شاهد: الشكوك في اللقاحات تطال حملة مكافحة شلل الأطفال في غامبيا
شاهد: معدّل التطعيم ضد "كوفيد-19" في النمسا يرتفع مع بدء الإغلاق التام
شاهد: شركة إيطالية تعيد تقديم "لعبة الحبار" للجماهير على طريقتها الخاصة