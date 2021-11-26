شاهد: غضب النساء في مدريد ضد العنف الذي يطالهن

تظاهرت ألآف النساء في مدريد للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وسارت المتظاهرات اللواتي ارتدين أقنعة وقبعات وأوشحة أرجوانية خلف لافتة ضخمة كتب عليها "كفى عنف الذكور ضد النساء" و"لا موت واحد آخر". ورددت المتظاهرات هتافات "لسنا جميعًا هنا، القتلى مفقودون" أمام نافورة سيبيليس والمباني التاريخية الأخرى التي أضاءت باللون الأرجواني.