إقلاع أول رحلة من دمشق إلى أبوظبي عبر شركة طيران أجنحة الشام

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية يوم السبت أن أول رحلة من دمشق إلى أبوظبي أقلعت عبر شركة طيران أجنحة الشام.

كان الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات التقى مع الرئيس بشار الأسد في دمشق مطلع الشهر الجاري، فيما يشير إلى تحسن العلاقات بين الرئيس السوري وإحدى الدول العربية البارزة التي أيدت في وقت من الأوقات المعارضين المسلحين الذين حاولوا الإطاحة به.

فيما انتقدت واشنطن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، مندّدة بجهود تبذل لتعويم "دكتاتور وحشي"، وكانت أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي "نحن قلقون لورود تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يبعث بها".

لكنّه أكد أن اللقاء لم يكن "مفاجئا" لواشنطن، في إشارة إلى أن الإمارات قد تكون أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بخطوتها.

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدة، قطعت الإمارات في شباط/فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع احتجاجات شعبية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقمع، وسرعان ما تحولت نزاعاً مسلحاً. وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي