مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار في مدينة منبج في شمال سوريا

قتلت امرأتان وطفل من عائلة واحدة وجرح خمسة أشخاص آخرين في تفجير السبت بمدينة منبج في شمال سوريا، وفق ما أفادت السلطات الكردية.

وأفاد مجلس منبج العسكري في بيان أن "تفجيرا ارهابيا" وقع أثناء عبور سيارة مدنية تقل مدنيين للمدخل الجنوبي لمنبج، وهي مدينة غالبية سكانها من العرب وخاضعة للإدارة الكردية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الانفجار ناتج عن تفجير سيارة، مضيفا أن مدنيين إثنين قتلا وجرح خمسة بينهم عنصران من قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش".

وقوات سوريا الديمقراطية، التحالف العربي الكردي الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية، هي القوة الرئيسية في مناطق الإدارة الذاتية، وتسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا