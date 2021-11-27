شاهد: مظاهرات مناهضة لمنصة أمازون بمناسبة "الجمعة السوداء" في المملكة المتحدة

حاصر نشطاء من منظمة Extinction Rebellion أكثر من عشرة مراكز توزيع تابعة لعملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون في بريطانيا فيما وصفوه باحتجاجات على مبيعات الجمعة السوداء.
وقام العشرات من المتظاهرين من الحركة البيئية المعروفة باسم "إكس آر - XR" بإغلاق أكبر مستودع للشركة في المملكة المتحدة وفي دنفرملاين في اسكتلندا ومواقع أخرى في أنحاء إنجلترا تقوم بحوالي نصف عمليات تسليم السلع في بريطانيا.
كما زعمت المجموعة أنها استهدفت مواقع توزيع أمازون في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، في أكثر أيام السنة ازدحامًا من حيث المبيعات لشركة البيع بالتجزئة العملاقة.
وقالت "إكس آر" في بيان إن هذه الاحتجاجات كانت "لمواجهة الممارسات التجارية الاستغلالية والمدمرة للبيئة لواحدة من أكبر الشركات في العالم".
أغلقت مداخل مواقع أمازون في المملكة المتحدة باستخدام هياكل الخيزران وغيرها من الأجسام، ورفعت لافتات تحمل شعارات مثل "جريمة أمازون" و "النمو اللامتناهي والكوكب المحدود" و"الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب".
No Comment المزيد من
شاهد: أول ورقة نقدية تحمل صورة سيدة في رومانيا
شاهد: مظاهرات في تشيلي وأوروغواي للتنديد بالعنف ضدّ المرأة
شاهد: غضب النساء في مدريد ضد العنف الذي يطالهن
شاهد: تدفق جديد للحمم من بركان "كومبري فييخا" بجزيرة لابالما الإسبانية
شاهد: أول معرض افتراضي في متحف هيرميتاج الروسي الشهير
شاهد: باريس تُدشن ساحة تكريمًا للنساء من ضحايا العنف المنزلي
شاهد: احتفالات ومواكب عيد الشكر تعود إلى شوارع مانهاتن
شاهد: سيول تجرب روبوتات لمساعدة المربيين والمدرسين في مدارس الحضانة
شاهد: مسار خاص للراجلين والرياضيين في رام الله بعيدًا عن حركة المرور
شاهد: بطاريق في حديقة حيوانات لندن ترسل بطاقات معايدة لسنتا كلوز
شاهد: آلاف المتظاهرين احتجاجا على الحكم العسكري في السودان
شاهد: كلبة بأطراف اصطناعية تتدرب على المشي مجددا في روسيا
شاهد: تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بأستراليا
شاهد: عملية تكاثر طبيعية لمليارات الشعاب المرجانية على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
شاهد: ثوران بركان كمبري فييجا الإسباني