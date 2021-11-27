شاهد: مظاهرات مناهضة لمنصة أمازون بمناسبة "الجمعة السوداء" في المملكة المتحدة

حاصر نشطاء من منظمة Extinction Rebellion أكثر من عشرة مراكز توزيع تابعة لعملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون في بريطانيا فيما وصفوه باحتجاجات على مبيعات الجمعة السوداء.

وقام العشرات من المتظاهرين من الحركة البيئية المعروفة باسم "إكس آر - XR" بإغلاق أكبر مستودع للشركة في المملكة المتحدة وفي دنفرملاين في اسكتلندا ومواقع أخرى في أنحاء إنجلترا تقوم بحوالي نصف عمليات تسليم السلع في بريطانيا.

كما زعمت المجموعة أنها استهدفت مواقع توزيع أمازون في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، في أكثر أيام السنة ازدحامًا من حيث المبيعات لشركة البيع بالتجزئة العملاقة.

وقالت "إكس آر" في بيان إن هذه الاحتجاجات كانت "لمواجهة الممارسات التجارية الاستغلالية والمدمرة للبيئة لواحدة من أكبر الشركات في العالم".

أغلقت مداخل مواقع أمازون في المملكة المتحدة باستخدام هياكل الخيزران وغيرها من الأجسام، ورفعت لافتات تحمل شعارات مثل "جريمة أمازون" و "النمو اللامتناهي والكوكب المحدود" و"الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب".