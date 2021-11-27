خرجت نساء في كاراكاس وسانتياغو ومونتيفيديو إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وسجلت جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مقتل حوالي 4091 امرأة على الأقل في العام 2020، وفقًا للجنة الإقليمية للأمم المتحدة. أما في تركيا فتتحدث جماعات حقوقية عن مقتل 345 امرأة حتى الآن هذا العام.