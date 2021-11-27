طرح البنك الوطني الروماني أول ورقة نقدية بقيمة 20 ليو تحمل صورة سيدة. وقدم محافظ البنك موغور إيسوريسكو الأوراق النقدية الجديدة للجمهور في مؤتمر صحفي الجمعة. أول ورقة نقدية تحمل صورة إيكاترينا تيودورويو أول ضابطة في الجيش الروماني، قاتلت وماتت في الحرب العالمية الأولى، في معركة مارازيزتي التي جرت في مقاطعة فرانسيا.

عملت تيودورويو في البداية كممرضة لكنها قررت لاحقًا أن تصبح جندية في الخطوط الأمامية، حيث تأثرت بشدة بوطنية الجرحى ووفاة شقيقها نيكولاي الذي كان يشغل رتبة رقيب في الجيش الروماني.

قرار طرح الورقة النقدية يستجيب لمبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين والدور الرئيسي للشخصيات النسائية في التاريخ والمجتمع الروماني.