شاهد: متحف خاص لأجهزة لعبة "فليبرز" في روسيا

إنه أحد أكثر المتاحف غرابة في موسكو لأنه مخصص للعبة "فليبرز" الشهيرة التي انتشرت حول العالم القرن الماضي. المجموعة المعروضة من اللعب، مجموعة خاصة يملكها ألكسندر كازمين. تخصص كازمين في جمع آلات لعبة "فليبرز" من جميع أنحاء روسيا منذ العام 2015.
عندما بلغ مجموع آلات لعبة "فليبرز" 20، قرر إقامة متحف خاص صغير. المتحف افتتح في العام 2018، ويضم اليوم أكثر من أربعين آلة قديمة.
تتضمن المجموعة أيضًا أكثر من خمسين جهازا يتعلق باختراع وتطوير ماكينات القمار بداية من نهاية القرن الـ 19 إلى القرن الـ 21. حصل المخترع مونتاغ ريدغاف على براءة اختراع أول لعبة "فليبرز" في العام 1871.
وفقًا لكازمين، تتمثل مهمة المتحف في الحفاظ على آلات لعبة "فليبرز" وغيرها من الأجهزة التي ساعدت على انتشار الألعاب كأشياء ثقافية من الماضي.
No Comment المزيد من
شاهد: انطلاق موكب الاحتفالات بعيد الميلاد في بوليفيا
شاهد: هدوء حذر يعود إلى عاصمة جزر سليمان بعد أعمال شغب دامية
شاهد: الآلاف يتدفقون على ساحة مايور للاحتفال بأجواء الأعياد في مدريد
شاهد: مظاهرات مناهضة لمنصة أمازون بمناسبة "الجمعة السوداء" في المملكة المتحدة
شاهد: أول ورقة نقدية تحمل صورة سيدة في رومانيا
شاهد: مظاهرات في تشيلي وأوروغواي للتنديد بالعنف ضدّ المرأة
شاهد: غضب النساء في مدريد ضد العنف الذي يطالهن
شاهد: تدفق جديد للحمم من بركان "كومبري فييخا" بجزيرة لابالما الإسبانية
شاهد: باريس تُدشن ساحة تكريمًا للنساء من ضحايا العنف المنزلي
شاهد: احتفالات ومواكب عيد الشكر تعود إلى شوارع مانهاتن
شاهد: سيول تجرب روبوتات لمساعدة المربيين والمدرسين في مدارس الحضانة
شاهد: مسار خاص للراجلين والرياضيين في رام الله بعيدًا عن حركة المرور
شاهد: بطاريق في حديقة حيوانات لندن ترسل بطاقات معايدة لسنتا كلوز
شاهد: آلاف المتظاهرين احتجاجا على الحكم العسكري في السودان
شاهد: تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بأستراليا