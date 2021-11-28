شاهد: متحف خاص لأجهزة لعبة "فليبرز" في روسيا

إنه أحد أكثر المتاحف غرابة في موسكو لأنه مخصص للعبة "فليبرز" الشهيرة التي انتشرت حول العالم القرن الماضي. المجموعة المعروضة من اللعب، مجموعة خاصة يملكها ألكسندر كازمين. تخصص كازمين في جمع آلات لعبة "فليبرز" من جميع أنحاء روسيا منذ العام 2015.

عندما بلغ مجموع آلات لعبة "فليبرز" 20، قرر إقامة متحف خاص صغير. المتحف افتتح في العام 2018، ويضم اليوم أكثر من أربعين آلة قديمة.

تتضمن المجموعة أيضًا أكثر من خمسين جهازا يتعلق باختراع وتطوير ماكينات القمار بداية من نهاية القرن الـ 19 إلى القرن الـ 21. حصل المخترع مونتاغ ريدغاف على براءة اختراع أول لعبة "فليبرز" في العام 1871.

وفقًا لكازمين، تتمثل مهمة المتحف في الحفاظ على آلات لعبة "فليبرز" وغيرها من الأجهزة التي ساعدت على انتشار الألعاب كأشياء ثقافية من الماضي.