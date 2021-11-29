الشرطة الهولندية تعتقل زوجين هربا من فندق للحجر الصحي

قالت الشرطة الهولندية إن زوجين تم اعتقالهما في هولندا بعد هروبهما من الحجر الصحي بالفندق. وأضافت أن علمية الاعتقال تمت على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع.

وقالت الشرط إن الزوجين، وهما رجل إسباني يبلغ من العمر 30 عامًا وزوجته وهي برتغالية تبلغ من العمر 28 عامًا، تم تسليمهما للسلطات الصحية التي اثبتت أن أحد الزوجين كان مصابا بفيروس كوورنا.

يأتي ذلك بعد أن قالت هيئة الصحة العامة الهولندية يوم الأحد إن 13 شخصًا وصلوا على متن رحلات جوية من جنوب إفريقيا أثبتت الفحوصات حتى الآن إصابتهم بمتغير جديد لفيروس كورونا، أوميكرون.

وتقول السلطات الهولندية إن ما مجموعه 61 شخصًا وصلوا من جنوب إفريقيا خلال الأيام الماضية، ثبتت إصابتهم بالفيروس لكن الشرطة لم تحدد على الفور ما إذا كان الزوجان اللذان هربا من الحجر الصحي قد كانا في جنوب إفريقيا.

وكانت عدة دول قد قررت تعليق الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب أفريقيا حيث تم تسجيل حالات الإصابة الأولى بأوميكرون.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور متحور فيروس كورونا الجديدة أوميكرون يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى به ومدى خطورته لم يتضحا بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مذكرة تقنية "إذا أدى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة"، رغم تأكيدها أنه "حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحور أوميكرون".

وأضافت المنظمة "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب إفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحورة أوميكرون".ومع ذلك أكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالاً أكبر للإصابة مجدداً بالمتحور.

وأوضحت المنظمة أنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحورة على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.