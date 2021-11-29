جنوب أفريقيا تواجه موجة رابعة من كوفيد والسلالة الجديدة وراء زيادة الإصابات

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا يوم الأحد إن بلاده ستواجه موجة رابعة من كوفيد-19 في غضون أسابيع بعد أن أدت السلالة أوميكرون الجديدة إلى زيادة الإصابات في إقليم غاوتنغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

لكنه أضاف أن السلطات لن تدرس فرض قيود أو إغلاق اقتصادي في الوقت الحالي، وانتقد الدول الغربية الغنية لفرضها المفاجئ لحظر السفر بعد سماعها عن السلالة الجديدة.

وقال في خطاب أذاعه التلفزيون إن الحكومة تدرس جعل التطعيم إلزامياً في مواقع معينة وفي بعض الأنشطة، دون الخوض في تفاصيل.