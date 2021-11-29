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جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تواجه موجة رابعة من كوفيد والسلالة الجديدة وراء زيادة الإصابات

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا   -   حقوق النشر  Jerome Delay

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا يوم الأحد إن بلاده ستواجه موجة رابعة من كوفيد-19 في غضون أسابيع بعد أن أدت السلالة أوميكرون الجديدة إلى زيادة الإصابات في إقليم غاوتنغ الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

لكنه أضاف أن السلطات لن تدرس فرض قيود أو إغلاق اقتصادي في الوقت الحالي، وانتقد الدول الغربية الغنية لفرضها المفاجئ لحظر السفر بعد سماعها عن السلالة الجديدة.

وقال في خطاب أذاعه التلفزيون إن الحكومة تدرس جعل التطعيم إلزامياً في مواقع معينة وفي بعض الأنشطة، دون الخوض في تفاصيل.