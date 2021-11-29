شاهد: عواصف رعدية وثلوج في إيطاليا وأمطار وفيضانات في إسبانيا

شهدت المناطق الوسطة والجنوبية في إيطاليا، يوم الاثنين، عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة سُجِّلَ أدناها في منطقتي كالابريا وكامبانيا اللتين تساقطت فيهما الثلوج وأعلنَ فيهما عن تحذيرٌ باللون البرتقالي.

وفي منطقتي كانتابريا وإقليم الباسك بإسبانيا، تسببت الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج اليوم في حدوث فيضانات عارمة غمرت الشوارع في العديد من البلدات، وطلبت السلطات من السكّان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها الفيضانات، مشددة على ضرورة إبعاد السيارات عن ضفاف النهر وركنها في أماكن مرتفعة وآمنة.