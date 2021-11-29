شاهد: مهرجان للفواكه وضيوفه قرود في تايلاند...

تنظم مدينة لوببوري في تايلاند وليمة سنوية من الفاكهة لسكانها غير البشر، قرود المكاك. الوليمة تدخل في إطار مهرجان الفواكه ويقام منذ أواخر الثمانينيات كجزء من التقاليد الدينية والجذب السياحي.
المهرجان المعروف باسم "وليمة القرود" حضره هذا العام حوالي 1000 قرد جائع، اندفعوا نحو الطاولات المكدسة بالفاكهة خارج معبد برا برانغ سام يود الذي يعود تاريخه إلى 800 عام.
وحرصت القردة الخجولة على هامش المهرجان على تجديد معرفتها بأبناء "عمومتها البعيدين" حيث لهوا مع المتفرجين وسرقوا قبعاتهم.
No Comment المزيد من
شاهد: المهاجرون في كاليه الفرنسية مصممون على الوصول إلى المملكة المتحدة رغم المخاطر والمآسي
شاهد: شمال إنجلترا يكتسي بالثلوج مع اشتداد العاصفة "أروين"
شاهد: أعمال عنف جديدة في جزر الأنتيل الفرنسية وسط جدل حول الحكم الذاتي
شاهد: أوضاع قاسية وظروف صعبة يعيشها مجتمع واراو...السكان الأصليون لفنزويلا في جمهورية غيانا
شاهد: متحف خاص لأجهزة لعبة "فليبرز" في روسيا
شاهد: انطلاق موكب الاحتفالات بعيد الميلاد في بوليفيا
شاهد: هدوء حذر يعود إلى عاصمة جزر سليمان بعد أعمال شغب دامية
شاهد: الآلاف يتدفقون على ساحة مايور للاحتفال بأجواء الأعياد في مدريد
شاهد: مظاهرات مناهضة لمنصة أمازون بمناسبة "الجمعة السوداء" في المملكة المتحدة
شاهد: أول ورقة نقدية تحمل صورة سيدة في رومانيا
شاهد: مظاهرات في تشيلي وأوروغواي للتنديد بالعنف ضدّ المرأة
شاهد: غضب النساء في مدريد ضد العنف الذي يطالهن
شاهد: تدفق جديد للحمم من بركان "كومبري فييخا" بجزيرة لابالما الإسبانية
شاهد: أول معرض افتراضي في متحف هيرميتاج الروسي الشهير
شاهد: باريس تُدشن ساحة تكريمًا للنساء من ضحايا العنف المنزلي