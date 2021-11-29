شاهد: مهرجان للفواكه وضيوفه قرود في تايلاند...

تنظم مدينة لوببوري في تايلاند وليمة سنوية من الفاكهة لسكانها غير البشر، قرود المكاك. الوليمة تدخل في إطار مهرجان الفواكه ويقام منذ أواخر الثمانينيات كجزء من التقاليد الدينية والجذب السياحي.

المهرجان المعروف باسم "وليمة القرود" حضره هذا العام حوالي 1000 قرد جائع، اندفعوا نحو الطاولات المكدسة بالفاكهة خارج معبد برا برانغ سام يود الذي يعود تاريخه إلى 800 عام.

وحرصت القردة الخجولة على هامش المهرجان على تجديد معرفتها بأبناء "عمومتها البعيدين" حيث لهوا مع المتفرجين وسرقوا قبعاتهم.