ظلت الرماية بالقوس على ظهر الخيول، رياضة شائعة خلال الصيد والحروب لآلاف السنين، إلا أنها تراجعت مع ظهور الأسلحة النارية وغيرها من معدات القتال الحديثة. اليوم ومن جديد يتم إحياء هذه الرياضة، وتكتسب في ماليزيا إقبالا متزايدا من قبل بعض المتحمسين وعدد صغير من عشاق الفروسية والرماية في جميع أنحاء العالم. هذه الرياضة التي تجمع بين الرماية بالقوس والفروسية والحركات البهلوانيةK وضع أسسها اللاعب المجري لايوش كاساي في ثمانينيات القرن الماضي، و تقوم على التصويب على هدف محدد من على ظهر فرس خلال عدوها.
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