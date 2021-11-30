رئيس موديرنا: على الأرجح اللقاحات لن تكون فعالة مع سلالة أوميكرون

قال رئيس شركة صناعة الأدوية موديرنا إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا.

قال رئيس موديرنا التنفيذي ستيفان بانسل لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى... الذي كان لدينا مع دلتا.

"أعتقد أنه سيكون هناك قصورا جوهريا. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... ذهبوا إلى أن ‭‭'‬‬هذا لن يكون مناسبا‭‭'‬‬."