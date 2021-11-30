شاهد: نجمة عملاقة تزين برج العذراء مريم في برشلونة

برج ساغرادا فاميليا "مريم العذراءٍ" في مدينة برشلونة الإسبانية، تمّ تزيينه اليوم الإثنين بنجمة عملاقة ذات 12 رأساً ليبلغ معها ارتفاع هذا البرج 138 متراً. النجمة العملاقة التي بلغت تكلفتها عدة ملايين من اليوروهات، من المقرر لها أن تضاء في الثامن من شهر كانون الأول/ديمسبر المقبل، والذي يحلّ فيه عيد سيدة الحبل بلا دنس وهو يوم عطلة رسمية في إسبانيا. وبرج ساغرادا فاميليا هو التاسع من بين 18 برجا أشرف عليها مصمم كنيسة "العائلة المقدسة" المهندس المعماري الحداثي، أنتوني غاودي الذي عاش بين عامي 1852-1926.