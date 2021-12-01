لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي الخميس في ستوكهولم للبحث في التصعيد عند الحدود الأوكرانية

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف في ستوكهولم الخميس، وسط تجدد التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أعلن الأربعاء مسؤول أميركي.

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي الوزير الروسي بعد اجتماع في العاصمة السويدية على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

ويزور أنتوني بلينكن العاصمة اللاتفية ريغا الأربعاء لحضور اجتماع حلف شمال الاطلسي المخصص بجزء كبير منه لهذه التوترات الجديدة.

وطالب الوزير الأوكراني الذي كان حاضرا خلال هذا الاجتماع، الحلف الأربعاء بتقديم "حزمة ردع" ضد روسيا التي تشتبه كييف والغرب في تحضيرها لغزو محتمل لأوكرانيا. وتستنكر كل من أوكرانيا والغرب منذ أسابيع التحركات "غير العادية" للقوات الروسية عند الحدود مع جارتها للمرة الثانية هذا العام، وقد حذرت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة" لأي عداون روسي.

واتّهمت موسكو بدورها كييف الأربعاء بحشد قوات في شرق البلاد.