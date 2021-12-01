مقتل ثلاثة طلاب وستة جرحى بينهم معلم في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

لقى ثلاثة طلاب حتفهم وأصيب ستة أشخاص من بينهم مدرِّس الثلاثاء في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغن، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أوكلاند في بيان إنه تم احتجاز طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ومصادرة مسدس بعد إطلاق النار في المدرسة الثانوية.

وأوضح المكتب أنه "لم تكن هناك مقاومة أثناء الاعتقال والمشتبه به طلب محاميا ولم يدل بأي تصريحات بشأن الدافع".

وقال المسؤول الأمني مايكل مكابي لقناة فوكس نيوز "إنه وضع مأساوي للغاية... لدينا الكثير من الآباء المستائين".

ووقع إطلاق النار في أكسفورد، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 65 كيلومترا شمال ديترويت.

وأضافت الشرطة أنها تلقت أكثر من 100 مكالمة طوارئ وقت الظهيرة، وأن مطلق النار أطلق بين عشرة وعشرين طلقة خلال حوالي خمس دقائق من مسدس نصف آلي.

وأكدت أنها اعتقلت المشتبه به في غضون خمس دقائق من أول مكالمة طوارئ.