شاهد: بركان لا بالما يشهد ثورانا جديدا بعد ساعات من الهدوء

بعد توقف المخروط الرئيسي لبركان لا بالما عن بعث الحمم البركانية لمدة 30 ساعة، استأنف كومبري فييخا نشاطه المدمر مجددا. ويشهد البركان شقوقًا تهدد المنازل في محيطها المباشر ، والتي كانت حتى الآن بمنأى عن تدفقات الحمم البركانية.
حطم النشاط الزلزالي في لا بالما الثلاثاء جميع الأرقام القياسية منذ بداية ثوران البركان، حيث تم تسجيل 371 زلزالًا. أما فيما يتعلق بتطور تدفقات الحمم البركانية، قال المدير الفني لمركز بيفولكا، ميغيل أنجيل موركويندي إن المنطقة المتضررة جراء البركان تقدر بـ 1134 هكتارًا ، وبعرض أقصى يبلغ 3350 مترًا.
ومع تمزق المخروط وحدوث فتحات جديدة في الجزء الشمالي من المخروط الرئيسي، يتحرك تدفق الحمم البركانية الجديدة من الغرب إلى الشمال الغربي. وقال الخبير في علم البراكين فيسانتي سولير، إن الوقت الذي توقف فيه البركان تمامًا يوم الإثنين كان لحظة إعادة شحن البركان، مما أدى إلى النشاط الجديد.
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