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ألمانيا

أربعة جرحى في ألمانيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

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بقلم:  يورونيوز
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رجال الإطفاء وضباط الشرطة وموظفو السكك الحديدية في موقع للسكك الحديدية في ميونيخ، ألمانيا.
رجال الإطفاء وضباط الشرطة وموظفو السكك الحديدية في موقع للسكك الحديدية في ميونيخ، ألمانيا.   -   حقوق النشر  Sven Hoppe/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

أعلنت السلطات الألمانية أنّ قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية انفجرت الأربعاء في ورشة بناء قرب محطة السكك الحديد الرئيسية في ميونيخ ، في حادث أسفر عن سقوط أربعة جرحى وتعطيل حركة القطارات لبعض الوقت.

وقالت الشرطة إن أحد الجرحى الأربعة إصابته خطيرة.

من جهتها قالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" إنّ القنبلة انفجرت أثناء حفريات كانت تجري بالقرب من جسر يتعيّن على كلّ القطارات عبوره للدخول إلى المحطّة المركزية والخروج منها.

وأضافت أنّه تعيّن تالياً تعطيل حركة مرور كلّ القطارات الإقليمية والدولية لساعات عدّة.

ووفقاً ليواكيم هيرمان، وزير الداخلية في حكومة ولاية بافاريا، فإنّ القنبلة التي انفجرت بلغ وزنها 250 كلغ.

ولم يوضح الوزير لماذا لم تُكتشف هذه القنبلة قبل أن تنفجر، لا سيّما وأنّ مواقع البناء في ألمانيا تخضع في العادة لعمليات بحث عن قنابل غير منفجرة يمكن أن تكون مدفونة فيها قبل الشروع في عمليات الحفر.

وبعد 76 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية لا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة والتي غالباً ما يتم العثور عليها في مواقع البناء.

وفي 2020 تمّ تفكيك سبع من هذه القنابل إثر اكتشافها في موقع بناء أول مصنع أوروبي لسيارات تيسلا الكهربائية قرب برلين. كما عُثر على قنابل أخرى مماثلة في كولونيا ودورتموند وفرانكفورت.

المصادر الإضافية • أ ف ب