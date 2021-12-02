بريطانيا تجيز استخدام عقار "Xevudy" القائم على الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع الخميس:

بريطانيا

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا يوم الخميس على عقار "Xevudy" القائم على الأجسام المضادة والذي تنتجه شركة GSK، وذلك علاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 الخفيفة والمعتدلة والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

تأتي الموافقة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة GSK أن عقارها الجديد أثبت فاعلية ضد سلالة أوميكرون.

اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية الخميس العودة جزئيا عن طلبها من شركات الطيران تعليق قبول حجوزات جديدة للوافدين الى اليابان، مشيرة الى انها تريد من خلال ذلك التأكد من تمكن رعاياها من العودة الى البلاد.

وكانت طوكيو طلبت الأربعاء من شركات الطيران تعليق كل الحجوزات الجديدة للدخول الى أراضيها لمدة شهر في مواجهة المخاوف من انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، في قرار يؤثر على المواطنين اليابانيين والسكان الأجانب أيضا.

لكن تم تعديل هذا القرار لإفساح المجال أمام اليابانيين للعودة الى بلادهم كما أعلنت الحكومة اليابانية الخميس.

المكسيك

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء "السيطرة على الوباء" في بلاده وذلك أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية في مكسيكو فيما تثير المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا قلقا في العالم بأسره.

وقال في خطاب ألقاه في مناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته "اليوم هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين. لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين".

وأضاف الرئيس المكسيكي أن "السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية (...) لتحسين الخدمات الصحية" مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1,2 لكل ألف نسمة.