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شاهد: نيجيريا تستغل الكنائس والمساجد لتسريع عمليات التطعيم الجماعية

خوفا من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال موسم السفر نهاية العام وخوفا من ظهور متغيرات جديدة، تقوم نيجيريا حاليا بتجنيد القادة الدينيين والكنائس والمساجد والمكاتب الحكومية في محاولة لتعبئة حملة التطعيم الشاملة.

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