شاهد: أكبر نهر جليدي في آيسلندا يتآكل بسبب الاحتباس الحراري

فاتناجوكول، هو واحد من أكبر الأنهار الجليدية في أوروبا. هذا النهر من الجليد يتآكل بسبب الاحتباس الحراري. يوضح الخبراء أن "النهر الجليدي تراجع بتسعة كيلومترات في 90 عامًا".
تسارع ذوبان النهر الجليدي يخلق بعض المظاهر الطبيعية في أحشائه، فقد أدى جريان المياه إلى خلق العديد من الكهوف الجليدية. من بين الظواهر أيضا اللون الأزرق السائد والذي يختلط أحيانًا بالرماد، لأن النهر الجليدي يغطي عدة براكين.
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