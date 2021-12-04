شاهد: حفل "الأحياء العشوائية" يجلب الأمل لفقراء العاصمة النيجيرية

تسعى مجموعة مكونة من 10 فنانين نيجيريين شباب إلى تحسين حياة سكان أورونشوكي من خلال الرقص في "حفل الأحياء العشوائية"، على أمل تغيير سمعة منطقة كانت تعاني من عنف العصابات.
على إيقاع الطبول، يدور عملاقان بلاستيكيان ويركلان الغبار في زقاق في أورونشوكي، إحدى أفقر مناطق لاغوس، العاصمة الاقتصادية الكبرى لنيجيريا.
من بيوت الأكواخ المصنوعة من الخشب والقصدير، يُخرج السكان رؤوسهم ويشاهدون بأعين واسعة الموكب الغريب. وسرعان ما يستهوي العرض متابعيه في الشارع بأكمله وينضم السكان إلى الراقصين، الذين صنعت أزياءهم بالكامل من زجاجات بلاستيكية تم جمعها من شوارع الحي.
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