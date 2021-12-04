أضاءت قلعة هوغوورتس، في استوديوهات يونيفرسال بهوليوود بمناسبة مرور عشرين عاما على أول فيلم لسلسلة "هاري بوتر". وكان المشهد قريبا من تلك الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد حيث تلألأت الأضواء على أشجار عيد الميلاد، وتحركت في جميع الاتجاهات حول قلعة هوغوورتس.
وبفضل تقنية ثلاثية الأبعاد يُحس الزوار وكأنهم أبطال سلسلة "هاري بوتر" من خلال تقاطع الأضواء العريضة والمتوسطة مع رجل الثلج، الذي كان سيّد المكان. وبهذه المناسبة يمكن لعشاق سلسلة "هاري بوتر" مشاهدة جميع جميع الحلقات التي سبق وأن عُرضت في السنوات العشرين الماضية
No Comment المزيد من
شاهد: حفل "الأحياء العشوائية" يجلب الأمل لفقراء العاصمة النيجيرية
شاهد: بالموسيقى والكثير من التأثر... ألمانيا تودع المستشارة أنغيلا ميركل بعد 16 عاما في السلطة
شاهد: شوارع بودابست تستعيد روح الاحتفال وتتزين بمناسبة عيد الميلاد
شاهد: شمعدان عملاق من الليغو للاحتفال بعيد هانوكا في المجر
شاهد: كوريا الجنوبية تقيم حدثا جماعيا لصنع الكيمتشي
شاهد: خفر السواحل الياباني ينقذون رجلاً بعد يوم من انقلاب قاربه
شاهد: نيجيريا تستغل الكنائس والمساجد لتسريع عمليات التطعيم الجماعية
شاهد: البرتغاليون يتوافدون على مراكز التطعيم ضد كوفيد وسط رفع مستوى التأهب جراء أوميكرون
شاهد: طوابير طويلة في مدريد لتطعيم الأشخاص غير الملقحين ضد كوفيد-19
شاهد: رومانيا تحتفل بعيدها الوطني في استعراض عسركي محدود بسبب الوباء
شاهد: مظاهرات قبيل حكم المحكمة الدستورية الأمريكية بشأن الإجهاض
شاهد: احتجاجات للمطالبة بالسماح لرئيسة الوزراء البنغالية السابقة بالعلاج خارج البلاد
شاهد: بركان لا بالما يشهد ثورانا جديدا بعد ساعات من الهدوء
شاهد: كشف النقاب عن شجرة عيد الميلاد مصنوعة من النفايات في لندن
شاهد: افتتاح أشهر حلبة للتزلج على الجليد في موسكو قبيل موسم الأعياد ورغم أنف كورونا