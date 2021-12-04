أضاءت قلعة هوغوورتس، في استوديوهات يونيفرسال بهوليوود بمناسبة مرور عشرين عاما على أول فيلم لسلسلة "هاري بوتر". وكان المشهد قريبا من تلك الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد حيث تلألأت الأضواء على أشجار عيد الميلاد، وتحركت في جميع الاتجاهات حول قلعة هوغوورتس.

وبفضل تقنية ثلاثية الأبعاد يُحس الزوار وكأنهم أبطال سلسلة "هاري بوتر" من خلال تقاطع الأضواء العريضة والمتوسطة مع رجل الثلج، الذي كان سيّد المكان. وبهذه المناسبة يمكن لعشاق سلسلة "هاري بوتر" مشاهدة جميع جميع الحلقات التي سبق وأن عُرضت في السنوات العشرين الماضية