شاهد: إيطاليا تفرض قيودا جديدة على غير الملقحين وسط ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد

فرضت إيطاليا قيودًا أكثر صرامة على الأشخاص غير الملقحين ضد مرض كوفيد-19 مع اقتراب عطل واحتفالات نهاية السنة وسط تفشي مواجهة الموجة الخامسة من الفيروس وتسجيل اصابات بمتحورة أوميكرون. وتحظر إيطاليا منذ الإثنين على الأشخاص غير الملقحين دخول المطاعم والمسارح والمتاحف المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت السلطات تقديم شهادة التلقيح الكاملة بطاقة الصحة الخضراء "السوبر"، التي تتطلب من أصحابها تلقي جرعتين من اللقاح واستثناء الأشخاص الذين يقدمون نتيجة اختبار كوفيد سلبية.

واعتبارا من الإثنين أصبح من الصعب على الأشخاص غير الملقحين التقل داخل المدن واستخدام المواصلات العمومية. كما فرضت السلطات الإيطالية ارتداء الكمامات في العديد من شوارع المدن المخصصة للتسوق.

تقوم الشرطة الإيطالية بالتحقق مما إذا كان أولئك الذين يترددون على المطاعم والحانات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والمسارح والأحداث العامة قد حصلوا على بطاقة الصحة الخضراء "السوبر" حتى 15 يناير- كانون الثاني المقبل.

تشهد إيطاليا كغيرها من الدول الأوروبية المحيطة ارتفاعا مطردا في حالات الإصابة بمرض كوفيد منذ ستة أسابيع. وسجلت البلاد 15021 إصابة الأحد، من بينها إصابات بمتغير أوميكرون الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال من شخص لآخر من سلالة دلتا.

وفي أماكن أخرى في أوروبا، اندفع القادة في إقرار مجموعة من إجراءات الإغلاق الجديدة وحظر السفر وسط الذعر من الحالات المتزايدة ووصول متغير أوميكرون.

أعلنت ألمانيا أنها ستشدد القيود على مواطنيها غير الملقحين وستمنعهم من دخول معظم الأماكن العامة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، بينما سيتعين على أولئك الفرنسيين إظهار دليل على التطعيم للاحتفاظ ببطاقة كوفيد صالحة تسمح لهم بالدخول إلى الأماكن العامة. أما في بلجيكا فقر تقرر تقديم العطلة المدرسية.