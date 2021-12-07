الإمارات تعتمد السبت والأحد عطلة لنهاية الأسبوع بدل الجمعة والسبت

أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها قرّرت تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في بيان إن الإمارات العربية المتحدة هي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدم أسبوع عمل محلي، أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، معتبرة أن هذه الخطوة تعزّز "الأداء الاقتصادي".