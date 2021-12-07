المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تعتمد السبت والأحد عطلة لنهاية الأسبوع بدل الجمعة والسبت

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع ا ف ب
يحتفل الإماراتيون بالعيد الوطني الخمسين، في إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة. الخميس 2 كانون الأول/ديسمبر 2021.
يحتفل الإماراتيون بالعيد الوطني الخمسين، في إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة. الخميس 2 كانون الأول/ديسمبر 2021.   -   حقوق النشر  كمران جبريلي/أ ب

أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها قرّرت تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في بيان إن الإمارات العربية المتحدة هي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدم أسبوع عمل محلي، أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، معتبرة أن هذه الخطوة تعزّز "الأداء الاقتصادي".