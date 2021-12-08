شاهد: غواصون بزي سانتا كلوز يطعمون أسماك القرش

تظهر مقاطع الفيديو غواصين يرتدون زي سانتا كلوز، وهم يقومون بإطعام أسماك القرش في حوض أسماك مرجانية تابعة لسي ورلد في العاصمة التايلندية بانكوك. وفي محاولة لجلب البهجة للزوار يقوم الغواصون بعرض يومي كل يوم حتى عيد الميلاد. وبمجرد دخول حوض السمك، يقوم الغواصون بإطعام أسماك القرش وتنظيف جدران الخزان والسباحة مع الأسماك.
No Comment المزيد من
شاهد: الدمية "أمل " في لندن بالتزامن مع مناقشة مجلس العموم البريطاني لقانون بشأن مراقبة الحدود
شاهد: مع زيادة الإصابات... سكان كوريا الجنوبية يلجأون لاختبارات كوفيد-19
شاهد: برلمان تشيلي يوافق على قانون زواج المثليين
شاهد: الجيش الأذري يفكك الألغام التي خلفتها الحرب مع أرمينيا
شاهد: احتجاج عمال الصحة على التطعيم الإجباري في بلجيكا
شاهد: رجال الإطفاء يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبان في جنوب فرنسا
شاهد: احتجاجات في ماندالاي ويانغون ضد الحكم بالسجن على أونغ سان سو تشي
شاهد: تساقط كثيف للثلوج في موسكو
شاهد: وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يحتفلون بالذكرى 20 لاعتماد عملة اليورو
شاهد: متزلجون بزي سانتا كلاوس على المنحدرات الجليدية لجمع التبرعات في الولايات المتحدة
شاهد: إطلاق عرض ميلاد المسيح الشهير في الفاتيكان
شاهد: فرق الإنقاذ تُجلي قرويين إندونيسيين في محيط بركان سيميرو بالطائرات المروحية
شاهد: مكسيكو سيتي تحتفل بالذكرى السنوية لمقاومة السكان الأصليين
شاهد: أكثر من 500 صانع ألعاب يعرضون إبداعاتهم على شكل دمى الدببة في موسكو
شاهد: متطوعون في تايوان يلاحقون ضفادع ضخمة اجتاحت الحقول