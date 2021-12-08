شاهد: غواصون بزي سانتا كلوز يطعمون أسماك القرش

تظهر مقاطع الفيديو غواصين يرتدون زي سانتا كلوز، وهم يقومون بإطعام أسماك القرش في حوض أسماك مرجانية تابعة لسي ورلد في العاصمة التايلندية بانكوك. وفي محاولة لجلب البهجة للزوار يقوم الغواصون بعرض يومي كل يوم حتى عيد الميلاد. وبمجرد دخول حوض السمك، يقوم الغواصون بإطعام أسماك القرش وتنظيف جدران الخزان والسباحة مع الأسماك.