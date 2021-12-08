شاهد: برلمان تشيلي يوافق على قانون زواج المثليين

وافق الكونغرس التشيلي الثلاثاء على مشروع قانون طال انتظاره لإضفاء الشرعية على زواج الأشخاص من نفس الجنس. وبهذا التشريع تنضم تشيلي إلى الدول القليلة في أمريكا اللاتينية ذات الأغلبية الكاثوليكية التي لديها قوانين مماثلة.

حظي قانون زواج المثليين بدعم الرئيس سيباستيان بينيرا، ومن المنتظر أن يوقع عليه ليصبح قانونًا ساريا في البلاد. ويسمح قانون زواج الأشخاص من نفس الجنس أيضًا للأزواج بتبني الأطفال.

حصل مشروع القانون على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ الثلاثاء وتم منحه على الفور الختم النهائي بالموافقة من قبل مجلس النواب الأدنى بأغلبية الأصوات بـ 82 صوتًا مقابل 20.

وفي بلدان أمريكا اللاتينية ذات الأغلبية الكاثوليكية، تشرع كل من كوستاريكا والإكوادور وكولومبيا والبرازيل وأوروغواي والأرجنتين وفي 14 ولاية من أصل 32 ولاية في المكسيك زواج المثليين.

قامت تشيلي بإضفاء الشرعية على الزيجات المدنية للأشخاص من نفس الجنس في العام 2015. وأرسلت الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باتشيليت مشروع القانون إلى الكونغرس في العام 2017. وفي خطوة مفاجئة، أعلن خليفتها المحافظ بينيرا في يونيو/ حزيران أنه سيسعى للحصول على الموافقة العاجلة على مشروع القانون الذي يحظى بدعم غالبية التشيليين من طرف الكونغرس.