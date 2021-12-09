البحرين تستعد لافتتاح كاتدرائية "سيدة العرب" أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي

من المقرر أن تفتتح السلطات البحرينية كاتدرائية "سيدة العرب" في العوالي جنوب العاصمة البحرينية المنامة يوم الجمعة، الموافق لـ 10 دبسمبر-كانون الأول، والتي تعتبر أكبر كاتدرائية رومانية كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية. وسيشرف على حفل الافتتاح محافظ مجمع الفاتيكان لتبشير الشعوب، الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي.

وبلغت تكلفة بناء كاتدرائية "سيدة العرب" أكثر من 14.5 مليون دولار أمريكي، وستكون بمثابة مركز للخدمات الرعوية في النيابة الرسولية بأكملها في شمال منطقة الجزيرة العربية، والتي تغطي البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.

وتمّ بناء هيكل الكاتدرائية على شكل تابوت، والذي يتسع لـ 2300 شخص. وتعلو الكاتدرائية قبة ثمانية الأضلاع، وهي تفاصيل هندسية رمزية للغاية ويمكن رؤيتها في عدة كنائس وكاتدرائيات حول العالم، على خلفية كاتدرائية القديس فيتالي في رافينا بإيطاليا وكاتدرائية آخن في ألمانيا. بينما صُنع مذبح الكاتدرائية والمعمودية والمقاعد وغيرها من المفروشات في إيطاليا.