بالفيديو: محتجون فلبينيون يدمرون دمية لدوتيرتي في مسيرة حاشدة في مانيلا

تظهر المقاطع المصورة مئات المتظاهرين في مانيلا يوم الجمعة وهم يدمرون دمية للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

جاءت المظاهرة بعد يوم من تأكيد المحكمة العليا الفلبينية على شرعية قانون مكافحة الإرهاب الذي يخشى المعارضون تهديده للديمقراطية وتكميم المعارضة.