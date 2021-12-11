شاهد: الشرطة الفرنسية تجلي عشرات المهاجرين من نفق بالقرب من باريس

أجلت الشرطة الفرنسية العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين لجأوا إلى نفق تحت الطريق السريع الذي يؤدي إلى باريس.
وأكدت الشرطة نقلها المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مرافق إيواء في ضواحي باريس والمنطقة المحيطة بها.
أجلت الشرطة الفرنسية العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين لجأوا إلى نفق تحت الطريق السريع الذي يؤدي إلى باريس.
وأكدت الشرطة نقلها المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مرافق إيواء في ضواحي باريس والمنطقة المحيطة بها.
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