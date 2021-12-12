شاهد: مظاهرات في دول أوروبية للاحتجاج على الإجراءات المفروضة لمكافحة كورونا

تجمع المئات في الساحة الرئيسية بالعاصمة النمساوية فيينا للاحتجاج على الإجراءات الحكومية والقيود الأخيرة بما في ذلك اللقاحات الإلزامية بحلول فبراير-شباط المقبل. وقال المشاركون في الاحتجاجات "لم تعد لدينا ديمقراطية" وتأسفوا على عدم قدرة الأطفال على "الاختلاط الاجتماعي" بسبب قرارات أوليائهم بعدم تطعيمهم.
وفي لوكسمبورغ، هتف المتظاهرون بـ "الحرية". وفي وسط مدريد في اسبانيا، رفع المحتجون لافتات تنتقد ما اعتبروه "خطة منظمة" للسيطرة على المجتمع وتقييد حقوق المواطنين.
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