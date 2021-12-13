شاهد: أطفال يحتفلون بمهرجان الأنوار رقص بالشموع من داخل مسبح ستوكهولم

قامت مجموعة من الأطفال، في نادي نيبتون للسباحة المتزامنة، بتقديم عرض راقص احتفالا بمهرجان سانتا لوسيا للأنوار في مسبح وسط ستوكهولم، الأحد.

ويعتبر 13 من ديسمبر/ كانون الأول اليوم السنوي التقليدي للاحتفال بالأنوار في الدول الاسكندنافية، وهو أقصر أيام السنة.

يجدر بالذكر أن سانتا لوسيا شخصية أسطورية قديمة، ويتركز دورها كحاملة للضوء في الشتاء السويدي المظلم. ويعود تقليد سانتا لوسيا إلى القديسة لوسي من سيراكيوز، والتي توفيت عام 304.