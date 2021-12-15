على ارتفاعات مذهلة وبواسطة سلم رجال الإطفاء قام سانتا كلوز بزيارة مفاجئة للأطفال المصابين بفيروس كورونا في مستشفى فيلا باناميركانا في العاصمة ليما. وتأتي هذه الزيارة التي أسعدت الأطفال كثيرا وسط عودة مقلقة للوباء في بيرو حيث يوجد 126 طفلا في المستشفى، غالبيتهم يعانون من أعراض خفيفة ولكنهم دخلوا المستشفى لأن أولياءهم أصيبوا أيضا بالفيروس.

وتسبب وباء كوفيد-19 في وفاة ما يزيد عن 201 ألف شخص في بيرو. وتعتبر بيرو واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية والعالم.