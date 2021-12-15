شاهد: بدلة آلية لتسهل سفر الحجاج البوذيين على الأقدام في اليابان

أجرى معهد طوكيو للتكنولوجيا وشركة طيران يابانية دراسة جدوى لبدلة آلية مصممة للمساعدة في المشي. وقد أجريت هذه الدراسة في شيكوكو، جنوب غرب اليابان، التي تعتبر موطنا لأداء فريضة الحج البوذية التقليدية الشهيرة.
استخدمت البدلة الروبوتية التي طورها المعهد في مرافق الرعاية الصحية في برامج إعادة التأهيل للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في المشي.
يتم توصيل الجهاز الذي يبلغ وزنه 6 كيلوغرامات بظهر المستخدم وتقلل محركاته الأربعة من عبء المشي.
يدرس المنظمون إمكانية استخدام هذا الجهاز في مجال السياحة بحيث يتمكن الحجاج المسنون من السفر سيرا على الأقدام.
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