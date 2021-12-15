في سابقة منذ انتشار كورونا .. بريطانيا تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

أعلنت المملكة المتحدة التي تواجه فورة إصابات بوباء كوفيد-19 نتيجة انتشار المتحورة أوميكرون، الأربعاء تسجيل 78,610 إصابة خلال 24 ساعة، وهي سابقة منذ انتشار الوباء عام 2020، وفقا للأرقام الرسمية.

ويعود العدد القياسي السابق إلى 8 كانون الثاني/يناير 2021، في ذروة تفشي المتحوّرة ألفا، مع تسجيل البلاد المتضررة بشدة بالوباء 68,053 إصابة.

في مواجهة "موجة هائلة" من الإصابات بالمتحورة الجديدة من فيروس كورونا السريعة التفشي، على حد تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون، أطلقت الحكومة البريطانية حملة تلقيح معزز على نطاق غير مسبوق بهدف إعطاء جرعة إضافية لجميع البالغين بحلول النهاية كانون الأول/ديسمبر.

وحتى الأربعاء، تلقى 43 في المئة من السكان جرعة ثالثة فيما حصل 81,5 في المئة من السكان فوق 12 عاما على الجرعتين الأوليين.

ومن المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرا صحافيا الأربعاء عند الخامسة عصرا (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) لتناول هذه الحملة.

وبهدف تجنب اكتظاظ المستشفيات، فرضت حكومته أيضا قيودا إضافية مثل العمل عن بعد ووضع الكمامات في الامكان المغلقة وحيازة الشهادة الصحية للمشاركة في الأحداث الكبرى.

وسجّلت المملكة المتحدة الاثنين أول وفاة مرتبطة بالمتحوّرة أوميكرون في أوروبا.