الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية لقاحات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن لقاحات كوفيد-19 صارت أقل فاعلية بدرجة طفيفة على ما يبدو في منع الإصابات الحادة والوفاة لكنها توفر "حماية كبيرة". وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن السلالة أوميكرون التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي رصدتها حتى الآن 77 دولة وإن من الممكن أن تكون موجودة في معظم أنحاء العالم لكن يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها "معتدلة".

وأضاف في إيجاز على الإنترنت أن أوميكرون ينتشر الآن بمعدل لم يشاهدوه في أي سلالة أخرى سابقة، موضحا أنه حتى إن كان أوميكرون يسبب أعراضا مرضية أقل حدة فإن هذا العدد من الإصابات به يمكن أن يقوض مرة أخرى النظم الصحية غير المستعدة.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات لم تفشل وإنها توفر حماية كبيرة من الإصابات الحادة والوفاة.

وقال تيدروس دون تحديد "الأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 الحاد والوفاة به وانخفاض في منع الأعراض الخفيفة أو الإصابة بالفيروس".

وأشار تيدروس إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كوفيد-19 لجميع سكانها البالغين على الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى أدلة على فاعلية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.

وعبر عن شعور منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين لقاحات كوفيد-19 وتفاقم الفوارق بين الناس.