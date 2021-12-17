شاهد: إحياء الذكرى الـ10 لوفاة الزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونغ إيل

احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى العاشرة لوفاة الزعيم كيم جونغ إيل يوم الجمعة ونكست الأعلام إلى منتصف السارية، والتزمت البلاد الصمت لمدة ثلاث دقائق. في ساحة في بيونغ يانغ. وأحيا الناس الذكرى السنوية بإحناء رؤوسهم بصمت أمام صور كيم جونغ إيل ووالده كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية. حكم كيم جونغ إيل كوريا الشمالية لمدة 17 عاماً حتى وفاته في كانون الأول/ ديسمبر 2011، ونقل السلطة إلى ابنه كيم جونغ أون. ثلاثة أجيال من عائلة كيم حكمت البلاد منذ عام 1948.
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