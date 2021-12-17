شاهد: أولُ بطولة دولية تجريبية للجمباز الإيقاعي بضيافة روسيا

شهدت العاصمة الروسية، موسكو، فعاليات أول بطولةٍ دولية تجريبية للجمباز الإيقاعي تحت عنوان "النعمةُ الإلهية" والتي تعود فكرتها إلى البطلة الأولمبية ألينا كابيفا التي بفض مؤسستها الخيرية والتي تحمّل اسمها تم إطلاق هذا المشروع الواعد.

ألينا كابيفا التي كانت حصدت البطولة الأولمبية في الجمباز الإيقاعي (مسابقة التمارين المتنوعة) في أولمبياد أثينا 2004، رحبت بجميع المشاركات والمشاركين في أولِ بطولة دولية تجريبية لهذه اللعبة و"التي يشارك فيها ممثلون عن 13 دولة"، معربة عن أملها بـ"هذه اللعبة إلى مستوى التحدي"، على حد قولها.

عددٌ من لاعبات الجمباز الإيقاعي الأكثر حضوراً خلال السنوات الأخيرة أيدن فكرة إنشاء مسابقات جديدة، وكان من أولئك اللاعبات لوري فونغ، إيكا ترينا سيري بريانسكايا، وألكسندرا تيموشينكو، ويوليا بارسوكوفا، وإيفجينيا كانيفا، ومارجريتا مامون، وجميعهن كنّ ضيوف شرف في هذه البطولة.

ويشارك في البطولة ثلاث عشرة لاعبةَ جمباز ضمن منافسات تشتمل على أجهزة الطوق والكرة والنوادي والشريط، وتعتدّ بلوائح ألفين وواحد إلى ألفين وخمسة، إضافة إلى تلك التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل، ما يعني إيلاء اهتمام أكبر بشأن الحركات من الناحيتين الجسدية والفنية.

وتعليقاً على ذلك، تقول ألينا كابيفا التي تشغل منصب المدير العام في مؤسسة "ألينا كابيفا" الخيرية: "عندما كنت أشاهد أولمبياد ريو، لاحظت أن شيئًا ما لم يكن صحيحا تماما. لم أستطع فهم ماذا، لكنني أدركت بعد ذلك أن قواعد الجمباز الإيقاعي قد تم تبسيطها بشكل كبير؛ تمت إزالة العناصر المعقدة، ونتيجة لذلك، فقد الجمباز الإيقاعي جماله الآسر كما كان على الدوام".

وخلال الحدث الأول للبطولة الشاملة، حازت بطلة العالم للناشئين الروسية، لالا كرامارينكو، على الصدارة، بعد أداء لم تشبه شائبة وحصلت من النقاط على ثلاثة وستين فاصلة خمسة وستين.

وفي المركز الثاني حلّت آنا كامي نشيكوفا من بيلاروس متأخرة عن المتصدرة بأكثر من أربع نقاط، فيما احتلت المركز الثالث اللاعبة المكسيكية مارينا مالبيكا.

وفي حدث الكرة، لم تسجّل أية لاعبة أداء يحاكي أداء البطلة الروسية، لالا كرامارينكو ، التي عززت حضورها المميز، بعد أن حصلت على نقاط مقدارها إحدى وسبعين فاصلة خمس وتسعين في نهاية اليوم الأول للبطولة.

واحتلت البيلاروسية آنا كامين شيكوفا المركز الثاني بعد التسجيل الشامل لروتينين. فيما صعدت كيتيفان أربو ليشفيلي من جورجيا إلى المركز الثالث بعد أن قدمت روتينا كرويا رائعاً، وفي ذلك قالت "كان هذا روتيني الجديد. أديته للمرة الأولى ويجب أن أقول ، لقد شعرت بأنه رائع ".

ويجدر بالذكر أن تحديد الفائز بالبطولة في موسكو سيتم اليوم الجمعة وذلك بناءً على الأداء العام على الأجهزة الأربعة.