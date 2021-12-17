تظاهر آلاف المحتجين في ساحة بيازا ديل بوبولو في العاصمة الإيطالية روما تنديدا بالإجراءات المالية، التي اعتمدتها حكومة ماريو دراغي لقانون الميزانية لعام 2022. وأكد أحد المتظاهرين رفضه للنظام الضريبي الجديد لأننا ومواصلة التنديد بـ "عدم المساواة الاجتماعية" التي جعلت الشباب يهاجر إلى الخارج من أجل حياة أفضل.
وفي النمسا قسمت الاحتجاجات مدينتين رئيسيتين حيث خرج مئات المتظاهرين المناهضين للقاح إلى الشوارع للتنديد بالقيود المفروضة على مكافحة فيروس كورونا، كما احتج عمال الرعاية الصحية على ظروف العمل غير المستقرة. ففي مدينة لينز، تجمع العاملون في مجال الرعاية الصحية أمام مقر عملهم لتنبيه السلطات بعدم توازن الرواتب مع متطلبات الحياة ونزل موظفو القطاع الطبي إلى الشوارع مرة أخرى في مسيرات احتجاجية ضد وضع العمل غير المستقر الذي يجبر المزيد من الموظفين على التخلي عن وظائفهم.
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