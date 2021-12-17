سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يرجح فتح فرع لسفارة بلاده في القدس

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل إنه "ليس هناك من وزير أجنبي أو سفير يمكنه تسمية القدس أي شيء إلّا عاصمة إسرائيل"، مرجحاً أن تقوم بلاده بافتتاح فرع جديد لسفارتها في المدينة خلال أشهر.

وقال السفير يفغن كورنيشوك الجمعة إن أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلال حفل أقامه أحد الوزراء الإسرائيليين بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل.

وأضاف كورنيشوك أنه ينتظر موافقة الحكومة الأوكرانية، قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لافتتاح فرع للسفارة في القدس، سيكون مخصصاً للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين الطرفين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد دعا أوكرانيا إلى افتتاح الفرع في القدس، وبحسب ما تنقله صحيفة هآرتس عن مصادر دبلوماسية، يرى لبيد ألا حاجة لنقل السفارة كاملاً من تل أبيب إلى القدس حالياً.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل السنة المقبل وقد يدشّن فرع السفارة الجديد خلال زيارته، بحسب ما ذكره السفير كورنيشوك.

وستأتي زيارة زيلينسكي بعد دعوة وجهت إليه من قبل الرئيس الإسرائيل إسحق هرتسوغ، الذي زار أوكرانيا سابقاً للاحتفال بالذكرى الثمانين لمذبحة "بابي يار" (بابين يار)، إحدى أبشع المجازر التي ارتكبتها القوات النازية بحق اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو تمنى على حكومة كييف نقل سفارتها إلى القدس في 2019، ما يشير إلى أن المسعى الإسرائيلي بدأ منذ سنوات.