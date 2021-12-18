شاهد: نهاية واعدة لبطولة الجمباز الإيقاعي في روسيا

نهاية واعدة، بلغتها البطولة الدولية التجريبية للجمباز الإيقاعي المنظمة في العاصمة الروسية موسكو، تحت شعار "النعمة الإلهية". وكانت نجمة العرض الروسية لالا كرامارينكا، ذات 17 ربيعا، وقد حققت انتصارا حاسما في جميع المسابقات الفردية الأربع.

وفي آخر يوم من الدورة، أدت لاعبات الجمباز عروض الشريط والعصي. وتصدرت لالا كرامارينكا الترتيب، مسجلة أعلى نسبة بلغت 37.4 نقطة في عرض العصي، وكانت النتيجة تحققت بفضل أدائها الخالي من الأخطاء، وكذلك بفضل اللوائح الخاصة بالبطولة، التي سمحت للمشاركات بتضمين أكبر عدد ممكن من التعبيرات الجسدية، رغم ما تتطلبه من تغيير، وأثبتت كرامارينكا أنها في مستوى المهمة.

لالا كرامارينكا/الفائزة بالنعمة الإلهية: "هذا البرنامج مختلف عن اللوائح الحالية، إذ أضيفت عديد العناصر إلى هذه القواعد، لذا كان أداؤها أكثر صعوبة بدنيا. لقد أحببت هذه القواعد الجديدة، لأننا نستطيع إظهار إمكانياتنا الحقيقية في الجمباز الإيقاعي".

وقد حضرت حفل توزيع الجوائز في هذه البطولة، قائدتا فريق روسيا للعبة على مدى السنوات الخمس الماضية، وأعربت الأختان أفيرينا عن تقديرهن لهذه التجربة.

أرينا ودينا أفيرينا/الحائزتان على بطولات عالمية وأوروبية: "لقد كانت تجربة ممتازة لأنها نوع مختلف من الجمباز، وما تقوم به الفتيات هو أكثر من رائع، مقارنة اللوائح الحالية. وسيكون من الرائع أن تتطور هذه الدورة أكثر، وأن نحاول من ناحيتنا المشاركة".

لقد شعرت البيلاروسية آنا كامينشيكوفا والجورجية كيتيفان أربوليشفيلي بالثقة في قانون النقاط الجديد، الذي سيكون ساري المفعول من سنة 2022 إلى غاية 2024. وقد احتلتا المركزين الثاني والثالث في عرض العصي.

أداء عرض الشريط هو الأكثر تعقيدا وإثارة في كل الأوقات لم يغير من لوحة نتائج الدورة، ومع ذلك فقد جلب العرض متعة نوعية للجميع.

عشاق الجمباز

خلال عرضها الختامي الخالي من الأخطاء، قدمت لالا كرامارينكا لوحتها الراقية، والتي اعتمدتها الجامعة الدولية للجمباز لسنة 2021 تكريما للاعبة.

وقد فازت الروسية لالا كرامارينكا بأول بطولة "للنعمة الإلهية"، بحصولها على مجموع 141.56 نقطة. وحصلت البيلاروسية آنا كامينشيكوفا على الميدالة الفضية، فيما حصلت الجورجية كيتيفان أربوليشفيلي على الميدالية البرونزية.

هذه النتائج هي دليل على أن فكرة هذه البطولة التي دفعت بها البطلة الأولمبية ألينا كاباييفا قد نجحت وأتت بثمارها.

ألينا كاباييفا/البطلة الأولمبية مديرة مرسسة ألينا كاباييفا الخيرية: "كنت قلقة إلى حد ما، من وقوع خطإ ما، لأن اللوائح كانت شعبة جدا في الجمباز الإيقاعي اليوم. فبعض الدول اعتذرت قائلة، سامحينا الينا نريد حضور البطولة ولكن لا نريد أن نبدو سخيفين، لكن نعد بأن نشارك في العام المقبل. ولكنني اعتقد ان هذا الاحتفال الرياضي كان جيدا وفي أعلى مستوى".

وفيما وعد منظمو البطولة بتحويلها إلى تقليد، ينتظر أن تعود فعاليات "النعمة الإلهية" إلى العاصمة الروسية.